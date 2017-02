Confermato a sorpresa come titolare contro l'Udinese, Khouma Babacar ha segnato un altro gol nella vittoria della sua Fiorentina sui friulani. Oggi il centravanti senegalese ha parlato a Premium Sport: "Per un attaccante è importante fare gol, portano tanta fiducia. Io lavoro bene tutti i giorni, mi alleno con la squadra per cercare sempre di segnare. Le critiche? Non mi pesano. Quando fai un gol sei un bomber, questo è il calcio. Noi dobbiamo restare concentrati ed accettare le critiche. Continuiamo a lavorare sempre per vincere. L'abbraccio della squadra dopo il gol? La Fiorentina è una famiglia, siamo tutti amici. Ringrazio il mister che mi sta dando fiducia. Certo, la fiducia va sempre guadagnata. Chi è più forte fra Roma e Juventus? I bianconeri sono fra i più forti in Europa. Il mio ruolo? Mi trovo bene anche con un'altra punta per non essere solo in attacco. Mi piacerebbe giocare molto con Kalinic. L'offerta dei cinesi per Kalinic? Ha scelto di restare nel calcio che conta senza pensare ai soldi. Dove posso migliorare? Devo aiutare a far salire la squadra e partecipare al gioco, devo essere sempre pronto su ogni palla e cercare i movimenti giusti. Devo migliorare tanto, cerco di farlo ogni giorno. Vincere in Europa League? Ci crediamo. Siamo ancora in corsa per tornare in Europa, dobbiamo restare sempre concentrati".