Dopo il gol che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Cagliari, Khouma Babacar ha parlato a Sky Sport: "Era importantissimo per noi vincere stasera, ci abbiamo creduto fino alla fine e il risultato è arrivato. L'abbraccio di Pioli? Mi ha detto di continuare così, come mi dice sempre. In gol dalla panchina? È​ complicato non giocare sempre, ma devo continuare a lavorare. Non sono contento di non essere mai stato titolare, ma devo rimanere concentrato e continuare ad andare avanti. L'Europa? Niente è facile, dobbiamo pensare partita per partita".