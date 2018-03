Queste le parole di Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, a Sky Sport: "Davide era, è e rimarrà la nostra luce, per sempre. Scendere in campo oggi? Sono le prime cose che per forza dobbiamo fare per la prima volta senza di lui, com'è stato andare al centro sportivo senza di lui, andare in città senza di lui: sicuramente oggi sarà una partita speciale, che nessuno di noi dimenticherà mai. Sarà difficile, parecchio, ma la sua famiglia starà soffrendo più di noi. Il pubblico? Non c'è solo oggi: la gente di questa città ci ha fatto vedere che anima ha questa città, unita dopo ciò che è successo".