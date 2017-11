Irriconoscibile, almeno rispetto ai parametri che ci si aspettano da lui. La Fiorentina non ha voluto privarsi in estate di Milan Badelj, il cui contratto scadrà a giugno 2018, mettendolo al centro del progetto. Il croato, però, sta attraversando un calo di rendimento: ieri, contro la Roma, è stato tra i peggiori in campo, abbandonando poi la partita a causa di un problema fisico. Lento e appannato, non riesce a trovare nè il ritmo, nè le geometrie.



INFORTUNIO E CONTRATTO - "Problema ai flessori dei muscoli", recita il comunicato della Fiorentina sul motivo che lo ha costretto ad uscire ieri. Saranno valutati i tempi di recupero. Inoltre, Pantaleo Corvino vorrà avere entro la fine dell'anno solare una risposta sul rinnovo di contratto.