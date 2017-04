L’ipotesi del rinnovo del contratto con la Fiorentina per il centrocampista Milan Badelj, come filtra dall’entorage del giocatore, 'è e resta quasi impossibile'. La società viola si trova quindi davanti a due strade: far rispettare il contratto a Badelj perdendolo a zero nella prossima estate o cederlo alla fine di questa stagione e incassare una cifra che non supererà i dieci milioni di euro, ma che permetterebbe al direttore generale Pantaleo Corvino di avere un tesoretto da reinvestire per acquistare il sostituto.