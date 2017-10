Marco Benassi ormai è il vero jolly della Fiorentina e sarà anche per questo spirito di adattamento che è stato uno dei pochi a salvarsi nella gara contro il Crotone. Non solo per il terzo gol consecutivo in sette giorni. Si continua a vedere la crescita di un giocatore che non poteva essere quello di inizio stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.