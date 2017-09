Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha parlato in zona mista dopo la gara contro l'Hellas Verona, come riportato da ViolaNews.com: "Siamo molto contenti per il risultato e la prestazione. L’avevo detto anche in settimana perchè più mi alleno con questi ragazzi e più mi trovo meglio. Le due settimane di sosta mi hanno fatto bene. Oggi volevamo venire qua e cercare la vittoria. Una vittoria che è arrivata con un bel gioco di squadra e un’ottima prestazione da parte di tutti. Domenica scorsa ho apprezzato tanto che, nonostante la sconfitta, il pubblico di Firenze ci ha applaudito e fatto capire da che parte stanno. Possiamo ancora migliorare molto, per questo dobbiamo continuare a lavorare per conoscerci al meglio. A Milano e con la Sampdoria avevamo sbagliato mentalità e approccio rispetto ad oggi".