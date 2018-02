Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del prossimo match di campionato contro la Juventus: "La stiamo preparando al meglio. Sappiamo che per questa città è una partita fondamentale e così anche per noi, perché è da inizio campionato che ci manca una vittoria contro una grande. Venerdì ci proveremo, cercheremo di dare continuità alla vittoria di domenica. Derby? Sì, l’ho vissuta tre anni al Torino questa rivalità e per me non è una cosa nuova. Penso che vada affrontata come tutte le altre partite, il resto verrà di conseguenza. La sento come una partita importante, ma alla fine vale sempre tre punti. Però sì, anche qui è sentita come a Torino. Gol? E’ una cosa che mi manca, sono un centrocampista che ha sempre fatto gol e vorrei dare un contributo importante alla mia squadra. Gol alla Juve? Mi è sempre mancato, spero che venerdì sia la volta buona".



JUVENTUS - "Paura della Juve? I numeri parlano per loro, paura no, ma rispetto sì. La Fiorentina ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi squadre, giocando con le proprie caratteristiche. I più forti? Penso di sì, è una bella lotta insieme al Napoli, ma la Juve ha maggiore esperienza nel gestire le situazioni. Un nome da tenere d’occhio? Penso che quello più in forma sia Higuain, dobbiamo prestare attenzione".



BERNARDESCHI E CHIESA - "Bernardeschi? Lui ha sempre parlato bene di Firenze, anche quando lo incontravo in Under 21, ma quello che proverà lo sa solo lui. Simeone? Speriamo che la doppietta segnata alla Juve con il Genoa sia di buon auspicio. Chiesa? Il potenziale si vede, è un giocatore completo, ha grandi doti tecniche e fisiche. Ovvio che nell’attacco della profondità può sempre migliorare".