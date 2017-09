Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "Mihajlovic? No, lui è stato sempre sincero con me. Quando a metà stagione ha cambiato modulo, passando al 4-2-3-1, mi ha chiamato da parte: Marco, per me sei la seconda o terza scelta. Io ho rispettato le sue idee, anche se ovviamente mi è dispiaciuto. In estate è arrivata la proposta della Fiorentina e io ho accettato subito, l’ho sempre considerata un grande club. Ma nessun rancore con Mihajlovic, il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo. Infatti Pioli mi ha chiamato per giocare nel 4-2-3-1? Questo volevo dire. Resta da capire quale sia il mio ruolo? Nella fase offensiva ci scambiamo le posizioni, anche se è vero che contro Inter e Sampdoria sono partito trequartista e a Verona ho cominciato da esterno avendo la possibilità di giocare anche a centrocampo. La sosta di campionato ci ha permesso di curare gli equilibri, è stata un grande vantaggio per noi anche perché abbiamo raccolto le idee dopo le due sconfitte. Comunque credo che quello del mio ruolo sia un falso problema. Mi piace di più attaccare? Quando la trattativa fra Toro e Fiorentina era in chiusura mi chiamò Pioli. Mi disse che aveva intenzione di sfruttare le mie capacità di aggredire gli spazi in attacco. L’idea mi piacque subito, sono qua anche per questo motivo. Come mi vedrei da mediano, insieme a Veretout o Badelj? Giocare davanti alla difesa non è proprio il mio ideale, nel senso che istintivamente tendo a svariare, ma se l’allenatore me lo chiede non ci sono problemi. Le sue sconfitte con Inter e Sampdoria? E’ evidente che abbiamo sbagliato qualcosa. Per esempio? L’approccio. Siamo sempre andati sotto di due gol. Dal secondo tempo contro la Samp è cominciata un’altra storia. Vittoria con l'Hellas Verona perché l'avversario era debole? Credo invece che i nostri meriti siano stati tanti. Cinque gol, cinque abbracci collettivi? Vince il gruppo, Pioli ce lo ha ripetuto fin dal primo momento e la penso come lui. Non solo io però: siamo giovani, abbiamo entusiasmo, remiamo tutti dalla stessa parte. C’è una bellissima aria dentro lo spogliatoio. Da fuori non si capisce dove potrà arrivare questa Fiorentina? Vedrete che ci divertiremo. Per esempio? Stiamo lavorando per arrivare più lontano possibile, magari in Europa. Siamo tutti convinti che potremo toglierci tante soddisfazioni. Di sicuro il nostro obiettivo è quello di diventare una grande squadra. Spiegare ai tifosi in quale modo? Il nostro è un gruppo con valori tecnici di alto livello, siamo giovani, abbiamo entusiasmo, crediamo tutti nel nostro allenatore e vogliamo dimostrare di aver fatto la scelta giusta. Vediamo gerarchie già definite in questo campionato? No, è tutto molto aperto in tutte le zone di classifica. Noi andiamo in campo contro chiunque per comandare il gioco, questa è l’impostazione di Pioli. Recupero di palla alto, tanta aggressività, palleggio funzionale per la ricerca degli spazi: trovati quelli, verticalizziamo subito. Ho mai pensato che venire a Firenze avrebbe potuto essere un rischio dopo la grande smazzata tecnica dell’estate e le partenze dei big? No. A parte la stima nei confronti del club, sono venuto proprio per quello, ho firmato quando in pratica anche Kalinic era in partenza. Volevo un gruppo nuovo e ambizioso per rimettermi in gioco".