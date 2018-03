Marco Benassi parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Benevento.



Un commento a questa giornata?

È stata una giornata difficilissima, come lo è stata del resto tutta la settimana: ogni volta che entravamo in campo Davide Astori non c’era, in palestra lui era sempre il primo e adesso non c’era, in allenamento non si sentiva parlare perché era lui che lo faceva. Oggi comunque arrivare qua e non trovarlo è stata una cosa difficile. Però abbiamo provato a giocare per lui, abbiamo cercato di mettere in campo i concetti che ci ha trasmesso lui e spero che da lassù ci siano arrivati.



Oggi tutto il calcio si è stretto attorno a voi e alla famiglia di Davide.

Adesso sta a tutti noi calciatori, ma anche a tutti gli sportivi, portare avanti i suoi principi perché la gente che è stata attorno a noi ma soprattutto a lui e alla sua famiglia è stata veramente tanta. Quindi vuol dire che i suoi valori, i suoi principi che noi dobbiamo essere bravi a portare avanti.



Nel gol di Victor Hugo c’è stato anche il destino.

Sicuramente, io penso che oggi Davide fosse insieme a noi da lassù, magari è stato anche lui ha dare una mano ad Hugo a saltare e buttarla dentro, mi piace pensarla così.