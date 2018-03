Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium al termine della partita vinta dai viola per 2-1 contro il Torino.



SULLA PARTITA - "Oggi abbiamo fatto una partita di cuore infinito. Abbiamo fatto noi la partita, rischiando di gettare tutto per una disattenzione. Averla ripresa è sinonimo di grande cuore. Sapevamo che tutti insieme potevamo andare avanti e stiamo cercando di farlo nel migliore dei modi. Ovvio che tutti guardano i risultati delle altre, così anche noi. Starà a noi da qui alla fine far vedere quanto saremo bravi in questa rincorsa".



SUL TORINO - "Tre anni meravigliosi, mi hanno fatto sentire benissimo. Mio figlio tifa per loro".



NAZIONALE - "Scelte, io continuo a lavorare. Significa che devo fare di più".