Intervistato da Premium Sport a margine della cerimonia di apertura del 69esimo Torneo di Viareggio, il talento della Fiorentina, Federico Bernardeschi, ha parlato del proprio futuro glissando però sulla domanda sul proprio futuro e sulle voci di mercato che lo riguardano con Inter e Juventus in fila per lui: "Mercato? Per ora non ci penso, credo che per un giocatore il presente sia troppo importante per pensare al futuro. E il presente è la partita di domenica contro il Crotone in un ambiente molto caldo. I cori dei tifosi per me? Un altro motivo di orgoglio, sono molto contento".



SULLA POLEMICA CON SOUSA - "Il cambio di Sousa? Ogni allenatore fa le sue scelte. In quel momento ha valutato che la scelta migliore per la squadra fosse quella di togliermi. Non voglio fare polemica: l'allenatore vede più lucidamente di tutti ciò che avviene in campo".



NAZIONALE - "Nazionale? Questa Italia ha dei valori altissimi: sarà un'Italia che, sul lungo andare, potrà giocarsela con tutti".