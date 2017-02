Federico Bernardeschi, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: "Come si rimette in piedi la squadra? Con voglia, sacrificio. umiltà e cattiveria. Siamo qui per farlo, il calcio è bello per questo perché ogni giorno ti dà una nuova possibilità. Tanti alti e bassi? La Roma ha dimostrato di essere più forte di noi. All'andata abbiamo vinto, ma in questo momento hanno dimostrato di essere migliori. Siamo qui per dimostrare ciò che vogliamo e ciò che dobbiamo essere. Il mercato? Noi pensiamo solo al presente, dobbiamo lavorare al 100% per raggiungere i nostri obiettivi. Non dobbiamo farci distrarre da queste voci di mercato"".