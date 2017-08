Dopo il no del Milan per Antonelli, la Fiorentina vira su Cristiano Biraghi per la corsia mancina. Il giocatore lo scorso anno ha giocato con la maglia del Pescara. L'operazione verrà conclusa sull'accordo di un prestito oneroso da meno di un milioni più circa due per il riscatto, come riporta Sportitalia.