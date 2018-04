Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Scetticismo iniziale? Normale, anche io sono stato tifoso, Corvino ha avuto coraggio. Anche io non ero sicuro di essere all’altezza, felice di aver fatto cambiare idea agli scettici. La città? Determinante, i tifosi non ci hanno mai voltato le spalle. Bravi anche noi a riaccendere l’entusiasmo. C’è rammarico per la gara contro la SPAL. Europa? Ci siamo, nonostante le poche aspettative e altre squadre più attrezzate di noi. Stabilità? Per la prima volta in carriera il mio cartellino è di una sola squadra. Sensazione di stabilità straordinaria, sto benissimo a Firenze. Non esiste una realtà migliore per me, tutti lavorano, soffrono e sorridono insieme, anche chi non gioca. Lazio? Tosta, servirà il pubblico".