Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, autore del gol dell'assist per il gol di Simeone nella sfida contro il Milan, parla a Radio Bruno: "Questo punto lascia un po’ di rammarico perché da molto tempo disputiamo partite importanti, creando il nostro gioco e mettendo sotto gli avversari, oggi siamo riusciti a segnare ma siamo stati ingenui a subirlo subito. Il Milan non aveva creato niente fin lì. Il cross? Cerchiamo di parlarci prima della partita, a seconda dell’avversario che abbiamo davanti, per decidere come mettere la palla a Simeone. Girone d’andata? E’ un bilancio che pochi si aspettavano, c’era molta diffidenza, noi eravamo convinti e consapevoli che nonostante le difficoltà iniziali saremmo diventati una squadra forte, dobbiamo ancora migliorare tante cose e lavoriamo per quello. Difesa a tre e io più avanzato? Dobbiamo essere tutti a disposizione delle scelte dell’allenatore, a prescindere dal modulo abbiamo delle cose da mettere a posto e centrare magari una posizione che nessuno si aspettava. Il mio proposito per il 2018? Sperando di togliermi qualche soddisfazione con la Fiorentina, mi auguro di continuare a lavorare e migliorare".