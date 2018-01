Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato la gara contro la Sampdoria, come riportato da FirenzeViola.it: "Potevamo andare in vantaggio noi e dopo il loro 1-0 ci siamo demoralizzati: è successo qualcosa che non è da noi. Dobbiamo prendere spunto per tornare a fare bene già da martedì. Analizzeremo quanto abbiamo sbagliato. Mancata la reazione? Li valuteremo con calma, siamo tutti arrabbiati per quello che è successo. Se la sosta ci ha danneggiato? Non siamo stati la Fiorentina delle ultime uscite, non penso che la sosta ci abbia danneggiata, la sosta l’hanno fatta tutti. La partita non l’abbiamo fatto bene. L’Europa? Dobbiamo guardare partita per partita, non è certo una gara che cambia i nostri obiettivi. Il campo? Faceva schifo sia per noi che per loro ma non è un alibi. Dobbiamo solo capire gli errori che abbiamo fatto. È un incidente di percorso che non deve capitare: siamo delusi anche per i nostri tifosi".