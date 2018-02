Andrea Della Valle potrebbe incontrare la squadra prima della gara contro la Juventus. CI sono di mezzo quattro giorni e una serie di indicazioni-contrindicazioni che il patron valuterà di volta in volta con i suoi collaboratori. Nessuno, in questo momento, può dire se e come egli cercherà di vivere la vigilia della sfida con i bianconeri, ma l’attesa e il ritiro della squadra, giovedì sera, potrebbero essere l’occasione giusta per dare subito una continuità a quanto accaduto nel week end bolognese. Passata comunque l’attesa per la Juventus, nel caso ADV non dovesse presentarsi a Firenze nel weekend, rimane comunque aperta la possibilità che alla prossima occasione (magari con una pressione diversa rispetto al big match con i bianconeri), il numero uno del club farà di tutto per tornare a Firenze e rimettersi al fianco della squadra. Lo riporta La Nazione.