Non è scontata la permanenza di Borja Valero a Firenze. Secondo La Repubblica, ci sono dei malumori in società per l’elevato ingaggio del centrocampista spagnolo. Sulle tracce del giocatore ci sono Milan e soprattutto Inter. Già durante la scorsa stagione, infatti, Luciano Spalletti provò a convincere Borja a trasferirsi alla Roma. Quest’estate vuole riprovarci: l’obiettivo è portarlo in nerazzurro.