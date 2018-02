L'ex calciatore della Fiorentina, Renato Buso, ha analizzato il momento della formazione di Stefano Pioli ai microfoni di Lady Radio: "Simeone è un buon attaccante, il problema è che ancora molto giovane e si concentra molto sul muoversi. Tecnicamente c’è, ma non è eccelso: anche domenica sotto porta ha sbagliato. Ha margini di miglioramento, ma la Fiorentina ha bisogno di un giocatore che la butti dentro come succede in tutti i grandi club che hanno giocatori prolifici in area di rigore. La Fiorentina crea molto, ma conclude poco nello specchio: serve un prospetto per il salto di qualità e per il momento Simeone non sembra essere il giocatore che può garantire questo. Soluzione? La squadra deve giocare dieci metri più avanti: il 4-3-3 ha dato convinzioni a Pioli, ma la squadra era pensata inizialmente per un 4-2-3-1. Il prossimo anno servirebbero degli inserimenti di esperienza in squadra. Va detto che giocare nella Fiorentina non è semplice, è una piazza diversa da Udine, ad esempio. Saponara? Credo che sia un ottimo giocatore, ma ha sempre problemi fisici: è imprescindibile in Serie A avere una buona forma fisica, per lui questo è penalizzante perché è innegabilmente sempre in una condizione precaria dettata da infortuni".