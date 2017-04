Federico Bernardeschi è uno dei nomi caldissimi in vista del prossimo mercato estivo. La Fiorentina starebbe cercando in tutti i modi di trattenerlo in viola, o almeno di evitare che finisca ai diretti rivali della Juventus. Motivo per cui, secondo quanto riporta il Sun, potrebbe prendere valore l'ipotesi Chelsea, se la squadra di Antonio Conte continuasse a mostrare un vivo interesse per l'azzurro.