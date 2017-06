L'Udinese fa sul serio per Khouma El Babacar. I Pozzo (attraverso il bilancio del Watford, altro club di loro proprietà) stanno pensando proprio a lui per sostituire il partente Zapata. L’offerta - scrive il Corriere Fiorentino questa mattina - sarebbe di 12 milioni: la Fiorentina per adesso nicchia, anche perché cedere Kalinic e Babacar contemporaneamente metterebbe Corvino in una posizione di debolezza, col direttore generale che avrebbe la necessità di comprare in fretta almeno due attaccanti.