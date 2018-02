“La Fiorentina pareggia contro la panchina dell’Atalanta, squadra che fa sogni in Europa mentre da queste parti non si sogna pù. Pioli e i suoi restano così inchiodati alla mezza classifica, quella che non ha niente da raccontare, e che al limite sussurra solo la voglia di arrivare in fondo a questa simpatica stagione di transizione per ricominciare, magari con qualche giocatore di qualità, perchè buttare via soldi è decisamente poco utile alla causa di tutti, anche di chi pensa soprattutto a risparmiare. La Fiorentina è stata dentro la sfida dall’inizio alla fine, mettendo insieme cose buone, molte occasioni e piccoli strafalcioni a cui ormai, purtroppo, siamo abituati. Alla fine hai l’idea di aver buttato via due punti, anche perchè l’Atalanta non può essere se stessa fino in fondo causa turn-over. Tra le cose buone c’è Milan Badelj, e non solo per il gol, ma perchè, anche se non è un fenomeno, il ragazzo fa sentire alla squadra la sua presenza e la sua guida. (…) Insomma, non male la Fiorentina, anche se festeggiare questo punto come chissà quale benedizione è decisamente eccessivo e fuori luogo. Soprattutto guardando la classifica, quella che racconta qualcosa che somiglia tanto a quello che uno psicoterapeuta definirebbe un profondo vuoto interiore”, scrive La Repubblica.