La Fiorentina sta attraversando un buon momento, ma lo stesso non si può dire per Rafik Zekhnini, finito in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli, a tal punto da collezionare - dopo l'esordio a San Siro - appena altre tre convocazioni e poco più di un’ora, peraltro non esaltante, con la Primavera.



MENTAL COACH - Motivo per cui, tra martedì e giovedì, racconta l'edizione odierna de La Nazione, il talento norvegese ha invitato a Firenze la sua mental coach, ovvero la dottoressa Louise Rodgers Holte, con la quale Zekhnini aveva già avuto modo di lavorare all’Odds e con cui spera di poter superare questo momento di impasse attraverso il suo aiuto. La Rodgers Holte ha passato 72 ore a stretto contatto con l’esterno, assistendo a un allenamento della Fiorentina al centro sportivo e al match di mercoledì con il Torino, dialogano a lungo nel tempo libero con il giocatore.



FUTURO - La sensazione, però, è che a gennaio la Fiorentina possa scegliere di mandarlo in prestito, al pari di Ianis Hagi.