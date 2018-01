Cristiano Biraghi rimarrà, sta giocando e, talvolta, fornendo un buon contributo, come nella gara contro il Milan, in cui ha servito l'assist per Giovanni Simeone, mentre Maximiliano Olivera partirà: il Cagliari è la destinazione più probabile, ma non sono da escludere altre piazze. "Voglio giocare, preferirei rimanere in Italia", ha dichiarato alcuni giorni fa l'esterno uruguaiano. Per colmare il suo posto, la Fiorentina sta vagliando alcuni profili: da Luca Antonelli del Milan a Leo Dubois del Nantes, il suo contratto con la società francese scade a giugno, fino a Rahman Baba, ma la trattativa con il Chelsea è difficile. Vedremo se Pantaleo Corvino e Carlos Freitas sorprenderanno.