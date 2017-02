Dopo la bufera tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, si aprono subito scenari per il futuro dell'allenatore che non sembra più in sintonia con il presidente del Napoli. Ne ha parlato Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport vicino alla Fiorentina, con un tweet: "Se De Laurentiis non vuole più Sarri, allora Corvino può sperare di portarlo alla Fiorentina". Un desiderio che arde da tempo nel dirigente viola, ci può essere subito la Fiorentina in agguato per Sarri.