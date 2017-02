Dopo l'amichevole giocata tra il suo Tianjin Quanjian e il Pisa di Rino Gattuso, Fabio Cannavaro ha parlato anche di mercato: "C’è gente che mi dice di smettere di comprare giocatori in Italia. Non ho ancora comprato nessuno, ma ci ho provato. Kalinic? Il mercato in Cina chiude il 28, stiamo valutando ancora tante opportunità. A me piaceva, era il primo obiettivo, ma per tanti motivi non si è fatta la cosa. Aspettiamo, ci sono ancora dei giorni davanti. Non è semplice, però l'idea è quella di prendere un attaccante forte. Ha le caratteristiche dell’attaccante che vogliamo, ma ognuno fa le sue scelte. Ci sono tante componenti quando vai a cercare un giocatore, lui è uno di quelli che seguo, ma non ci fermiamo lì".