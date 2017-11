Chi accompagnerà Giovanni Simeone in attacco contro la Roma? Con la decisamente probabile assenza di Cyril Thereau e Khouma Babacar che non ha ancora convinto completamente, è facile ipotizzare maggior licenza di attaccare per Federico Chiesa. Il giovane viola ha dimostrato di sapersi rendere pericoloso e a Crotone solamente la traversa lo ha fermato. Occhio anche a Gil Dias, recuperato dalla frattura al quinto dito del piede, e a Simone Lo Faso, giovane che scalpita per avere la sua occasione. Lo scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.