Eusebio Di Francesco incontrò Pantaleo Corvino, quando era allenatore del Sassuolo, ma alla fine scelas il progetto della Roma. I viola lo avevano seguito e voluto già alla fine del ciclo con Vincenzo Montella, così come dopo il primo anno di Paulo Sousa: l’identikit di Eusebio ha sempre affascinato ma il matrimonio non è mai andato in porto. Domani arriverà a Firenze con la certezza di aver costruito una difesa rocciosa e dopo il successo contro il Chelsea in Champions League. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.