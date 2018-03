"Un gol per fare 10", scrive La Repubblica. Federico Chiesa, che nei quattro punti figli delle ultime due trasferte ci ha sempre messo lo zampino (rete decisiva a Bologna e assist per Badelj a Bergamo), adesso punta alla prima doppia cifra della carriera (per adesso è a quota nove: quattro centri nella scorsa stagione, cinque in quella corrente). Pioli già da tempo sta lavorando per avanzarlo di qualche metro. Si è mosso stando più vicino a Simeone e pure il supporto del trequartista è stata soluzione capace di far raccogliere i primi frutti al gruppo intero.