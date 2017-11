Federico Chiesa è come Davide, il fanciullo eroe biblico capace di sconfiggere Golia, il temibile gigante, poderoso come la Roma di oggi.Il giocatore della Fiorentina - come scrive Il Corriere dello Sport - va a caccia del primo gol contro una big. Punta al salto di qualità definitivo. Ha ricevuto la licenza di offendere, di cercare sempre di più la porta senza dare punti di riferimento: contro i giallorossi ha il compito più delicato, fermare la corazzata giallorossa che nelle quattro gare esterne giocate in stagione ha messo insieme 8 gol (di cui 2 autoreti, a Benevento) e inanellato quattro vittorie su quattro, aspettando il recupero contro la Sampdoria.



OTTICA NAZIONALE - Chiesa sa di avere nel DNA i colpi del papà, come mostrato con Bologna e Atalanta. Sa che il CT Gian Piero Ventura lo sta osservando in vista del prossimo Mondiale ed è proprio per questo che intende sfruttare la rampa di lancio viola.