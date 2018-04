Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, parla al Times: "Fino al momento della scomparsa di Astori eravamo solo una buona squadra di giovani ma senza esperienza. "Ora però abbiamo una forza in più dentro di noi, che non saprei come spiegare. Quando ero più piccolo ero magrolino e giocavo poco, vedevo gli altri farlo al posto mio. Mio padre mi diceva che l'allenamento era la mia partita. Quando mi buttarono fuori contro il Pescara non mi parlò per tre giorni ma quando segnai il mio primo gol al Qarabag ruppe il telefono per la gioia".