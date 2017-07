Federico Chiesa è uno dei pochi talenti sopravvissuti alla Fiorentina in attesa dell'imminente esodo di tanti protagonisti viola verso altri lidi. In un'intervista concesso al sito ufficiale del club, Chiesa ha parlato di un episodio curioso accaduto lo scorso agosto dopo la partita contro i bianconeri allo Stadium: "Ero allo Juventus Stadium, sono uscito alla fine del primo tempo, avevo da fare la doccia e ancora non capivo dov'ero. Faccio per rientrare in campo, c'erano le porte chiuse, e chiedo di poter entrare. Lo steward mi risponde "aspetta che chiamo il mio superiore che ti deve vedere, non possiamo far entrare chiunque in campo", e io replico "Mi scusi ma io avevo giocato prima". È stato divertente".