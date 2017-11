SPAL e Fiorentina hanno commesso un grave errore nel momento in cui credevano di avere in mano la gara. La squadra di Stefano Pioli, dopo un primo tempo brutto ma in controllo, si è appisolata su un calcio piazzato ritrovandosi in svantaggio. I padroni di casa di Leonardo Semplici, invece, dopo una gestione lucida del vantaggio si sono distratti a 10′ dalla fine. Le assenze di Milan Badelj e Cyril Thereau hanno sicuramente inciso, ma la buona volontà non basta a far sorridere Pioli: ieri la Fiorentina ha sprecato un’occasione per raggiungere il Milan al settimo posto.