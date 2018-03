Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Torino-Fiorentina, ed ha annunciato che il nuovo centro sportivo dei viola sarà intitolato a Davide Astori.



Queste le sue dichiarazioni: "Questa settimana è stata particolarmente difficile. Vorrei ringraziare tutti per la grandissima manifestazione di affetto e vicinanza che abbiamo avuto in questo periodo doloroso per la perdita del nostro caro Astori. C'è stata una condivisione totale da parte del mondo dello sport e di chi ha avuto la fortuna di conoscere Davide e i suoi principi. Vogliamo dedicare ad Astori il nostro attuale centro sportivo, perché questa era la sua casa. Era il luogo in cui Astori si recava molto spesso anche coi propri familiari per passare qualche ora di svago. Il centro sportivo così non si chiamerà più Campini, ma Centro Sportivo Davide Astori. Questa è solo la prima iniziativa di un percorso che vuole farci vivere ogni giorno una persona speciale come era lui".