Mario Cognini, presidente esecutivo della Fiorentina, parla a la Gazzetta dello Sport: "Il calcio italiano sta vivendo un punto di svolta, un anno zero. C'è bisogno di un presidente della FIGC competente e autorevole. E soprattutto aumentare i proventi derivanti dalla vendita dei diritti tv, un po' come in Spagna. Domani affronteremo il Milan, una squadra che nonostante i 240 milioni investiti non si trova dove vorrebbe. Il passaggio del turno in Coppa Italia può essere per i rossoneri un punto di ripartenza. Noi siamo già proiettati nel futuro, e stiamo provando ad apportare qualche cambiamento importante: infatti l'obiettivo è quello di giocare la partita nel nostro nuovo stadio nel 2021. La Fiorentina presenterà il progetto definitivo in sei mesi dal momento in cui il Comune avrà approvato la variante urbanistica che consentirà di avere un'area libera su cui costruire".