Nikola Kalinic è sempre più vicino al trasferimento in Cina. Il Tianjin di Fabio Cannavaro sta spingendo sull'acceleratore e nei prossimi giorni scioglierà ogni dubbio sulle cifre proposte alla Fiorentina. Finora il calciatore non si è mai esposto in prima persona per sbloccare la trattativa, ma ora la punta croata ha aperto alla cessione in Cina.



LE DIFFICOLTA' - Fabio Cannavaro si sta muovendo in prima persona e, nonostante il governo cinese stia provando a frenare l'esborso clamoroso di risorse economiche, l'offerta sarà da 45 milioni e sarà ufficializzata in tempi brevi. E la Fiorentina non si opporrà alla cessione della punta.



​COLLOQUIO CON SOUSA - L'offerta al giocatore, infatti, è da 15 milioni di euro all'anno ed è ritenuta irrinunciabile. Questa mattina, secondo quanto riportato da Rai Sport, c'è stato un colloquio diretto fra Kalinic e Paulo Sousa in cui l'attaccante ha comunicato all'allenatore la volontà di accettare l'offerta. L'addio è sempre più vicino e la Fiorentina che fa?