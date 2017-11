L'infortunio di Vincent Laurini ha lasciato una falla nella difesa della Fiorentina: domenica ci sarà la sfida contro la Roma e i quotidiani analizzano le possibili soluzioni. La Nazione ipotizza una difesa " a tre" con Vitor Hugo, su La Repubblica si parla di una variante tattica diversa ma con gli stessi interpreti, ovvero una difesa "a quattro" con Hugo e Davide Astori centrali e German Pezzella spostato sulla fascia destra: questo per contenere i forti esterni della Roma, quali sono Diego Perotti ed Stephan El Shaarawy, entrambi in gol ieri sera contro il Chelsea nella vittoria in Champions League. Rimane viva l’ipotesi Bruno Gaspar, giocatore che è però votato di più alla fase offensiva che non a quella difensiva.