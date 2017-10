"Il commento della partita si potrebbe esaurire in due righe per un motivo molto semplice: la partita non c’è stata. La Fiorentina si è allenata al Vigorito davanti all’avversario più inconsistente del campionato, il Benevento del peggior record assoluto, nove sconfitte nelle prime nove partite. Dal fronte viola solo buone notizie. Il primo gol viola di Benassi, il primo gol stagionale di Babacar, la sesta rete in questo campionato di Thereau, il debutto in prima squadra di un ragazzino in gamba, Simone Lo Faso, classe ‘98. In prospettiva è un lavoro interessante, ma Pioli deve fare in modo che anche il presente abbia una sua consistenza. Oggi la squadra è al nono posto, a 4 punti dalla Samp che è sesta: se può davvero lottare per l’Europa deve insistere su questo rendimento. Mercoledì col Torino è già una specie di spareggi", questo si legge sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport in merito a Benevento-Fiorentina.