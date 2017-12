A Santo Stefano contro la Lazio in Tim Cup la Fiorentina proverà a fare nuovamente l’impresa, questa volta in modo completo visto che il pari non è ammesso. Certo non sarà facile, i primi mesi di stagione hanno mostrato che il gap tra le due formazioni esiste e come se non bastasse i biancocelesti hanno aumentato la qualità della rosa con il ritorno di Felipe Anderson, in gol contro il Crotone. Senza considerare che i capitolini vorranno vendicarsi del rigore assegnato ai gigliati grazie al VAR in pieno recupero il 26 novembre. Un’episodio, questo, che fece imbestialire Simone Inzaghi e Igli Tare. Lo riporta ViolaNews.com.