Squalificato Chiesa, Stefano Pioli ha concesso un'occasione a Riccardo Sottil. Classe '99, è uno degli elementi di spicco della Primavera viola, autore di nove reti in campionato, oltre a due sigilli nella 'Viareggio Cup', da esterno destro d'attacco. In settimana si è allenato per le prime volte con i 'grandi', salvo poi partire alla volta dell'Olimpico. Non sarà lui, naturalmente, a sostituire Chiesa: probabile l'impiego di Eysseric. Il primo passo, però, per Riccardo, figlio di Andrea, ex giocatore e attualmente allenatore, fino a poche settimane fa del Livorno.