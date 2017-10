Una telefonata, una delle tante fatte dalla famiglia Della Valle al loro nuovo allenatore. Dopo una stagione di poche parole e tanto orgoglio con Paulo Sousa, dove il dialogo si era spento, adesso con Stefano Pioli i contatti sono costanti. Come riportato dall'edizione odierna di Stadio, infatti, incassata la sconfitta di Verona contro il Chievo, hanno chiamato subito per capire il momento che sta attraversando la squadra ricostruita in estate. Ma la fiducia nell'allenatore parmense non è naturalmente in discussione.