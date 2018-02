Fiorentina-Chievo, quanti ex gigliati nei clivensi. L’ultimo a raggiungere Verona è stato Nenad Tomovic, dopo le gare contro Inter e Sampdoria. Il serbo si è trasferito in gialloblù in prestito con diritto di riscatto e il suo contratto con la 'Viola' scadrà nel 2020. Out dai primi di febbraio, sta cercando di recuperare per domenica, ma ancora niente è scontato. Poi ci sono Dario Dainelli, protagonista dal primo anno in A nel 2004 fino al 2010, Alessandro Gamberini, in maglia viola dal 2005 al 2012, Massimo Gobbi, acquistato da Corvino nel 2007 e ceduto al Parma tre anni dopo. Segnava poco il terzino sinistro, ma nel tabellino dei marcatori della storica vittoria a Torino contro la Juventus per 3-2 ci è entrato pure lui. Lo riporta La Nazione.