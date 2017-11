Corsa contro il tempo per Cyril Thereau in vista della gara contro la Roma. Il francese sta provando a recuperare: ieri ha lavorato ancora in modo differenziato. Qualora non dovesse farcela, Gil Dias è in vantaggio su Valentin Eysseric per un posto da titolare. Recuperato Riccardo Saponara, sarà praticamente impossibile vedere Vincent Laurini in campo con i giallorossi. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.