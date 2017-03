Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. Ha bacchettato la squadra e sottolineato gli obiettivi a breve termine della società viola: "Siamo stati eliminati in Coppa Italia dal Napoli ed in Europa League dal Borussia Mönchengladbach, pur avendo un vantaggio di tre reti. Adesso, ci resta solo l'ultimo obiettivo: abbiamo 7 punti di svantaggio, ma noi daremo il massimo per tornare in Europa. Sarà difficile, ma vogliamo riconquistare i nostri tifosi a suon di vittorie. Lotteremo per fare l'impossibile".