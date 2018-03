Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un’intervista a Rai Sport, diffusa da Repubblica.it: "Chiesa è un prodotto del nostro settore giovanile emerso dopo tanto lavoro visto che riteniamo quest’ultimo il serbatoio fondamentale per la nostra prima squadra. Siamo contenti della sua crescita, del fatto che abbia rinnovato il contratto con noi da poco tempo ed ieri sera siamo stati pure contenti della prestazione nel secondo tempo con la Nazionale. Con Chiesa noi abbiamo rinnovato il contratto sapendo che prima dovevamo riequilibrare un aspetto finanziario e poi mettere le basi per il futuro per una Fiorentina che dovrà essere, speriamo, sempre competitiva. Sapendo anche che per essere competitivi dobbiamo andare oltre la nostra realtà. Lavoriamo in questo senso.



BADELJ - "E’ uno dei giocatori più esperti che abbiamo nella nostra squadra perché abbiamo rinnovato molto, lo abbiamo fatto con tanti giovani, ma abbiamo voluto tenere dei punti di riferimento che ci stanno aiutando molto. Io da responsabile dell’area tecnica dovendo aprire un nuovo ciclo, ho visto che lui credeva in questo nuovo ciclo e abbiamo dato a Badelj le chiavi dello spogliatoio. E’ un ragazzo che nonostante fosse a scadenza di contratto gli abbiamo affidato la fascia di capitano, perché e’ un ragazzo esemplare, e che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Speriamo che questo matrimonio possa ancora continuare sapendo che per farlo bisogna essere in due a mettersi la fede".



IL SUO FUTURO - "Diego Della Valle mi ha detto che dovro’ andare in pensione con lui, io spero poi che non la porti tanto alla lunga (ride ndr). Pero’ insomma la proprieta’ ha voluto legarmi al club fino al 2020".