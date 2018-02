Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa, il giorno dopo la chiusura della sessione di calciomercato: "Un saluto a voi e ai tifosi. Siamo alla fine del mercato di gennaio, che sapete bene a volte quanto sia complicato, avaro nel provare a trovare risorse per arricchire l'organico o una squadra titolare. Pensiamo con Falcinelli e Dabo di aver fatto il nostro meglio per questo, speriamo che possano essere capaci, perché non è facile arrivare a gennaio e riuscirci, di ribaltare certe situazioni. Me lo auguro perché siamo convinti di aver preso due ragazzi di capacità importanti e sono qui per presentarveli".