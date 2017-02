Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina, parla a Premium Sport prima della sfida con il Torino: "Voi parlate e raccontate, noi siamo concentrati. Eravamo delusi per la rocambolesca sconfitta dell'altra sera. Non l'abbiamo ancora digerita quell'amarezza, ma abbiamo pensato anche che stasera c'è da ripartire in una gara importante. Mancano tredici giornate e dobbiamo sforzarci di dare il massimo. Sousa? Sono stato chiaro: con lui volevamo fare l'intera stagione e siamo ancora di quest'idea. Bernardeschi? Ci è mancato altro, noi siamo concentrati su cosa non è bastato. Contestazione? La tifoseria ha esternato la delusione e l'amarezza, figlie di una partita sfortunata. Sono urla che venivano dal cuore. Sono convinto che l'amarezza dei tifosi è tanta quanto la nostra e quella dei Della Valle. Kalinic? Non vale la pena rispondere a pochi minuti da una partita. Mi aspetto che i tifosi vedano da questa squadra che anche davanti a assenze importanti di vedere che tutti diano qualcosa in più".