La Fiorentina ha già perfezionato una cessione: l'esterno brasiliano Gilberto resterà a giocare ancora in Brasile, dove ora vestirà la maglia della Fluminense. Le due società si sono accordate per un prestito fino alla fine della stagione (Gilberto ha un contratto in essere con il club viola fino al giugno 2020): la Flu è riuscita a battere una nutrita concorrenza, dopo che Gilberto non è stato riscattato dal Ponte Preta.