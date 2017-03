Prima del fischio d'inizio di Atalanta-Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Premium Sport: "Dobbiamo trovare le motivazioni perché restano ancora dodici partite da disputare. Quando vinci 2-0 e manca poco devi portare a casa il risultato. Partiamo da queste considerazioni per tirare dentro il meglio che abbiamo, mi auguro che la squadra prenda coscienza che il risultato finale è importante. La squadra si sforza per vincere, ma capita per una serie di motivi, che la cosa non vada a buon fine. Tiriamo fuori il meglio, per fare le somme alla fine. Non ci manca solo Bernardeschi, ma anche altri. Chi scenderà in campo però farà il meglio. Vertice per Sousa? No, nessun vertice".